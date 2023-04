Bernal tras etapa 1 de la Vuelta al País Vasco: ‘Dudé en venir...’

Egan Bernal, pese a que no está en su mejor momento y viene recuperando su nivel de a poco, siempre tiene atentas las miradas de todos dado que es una de las figuras más importantes del World Tour por sus títulos en Giro de Italia y Tour de Francia.



Es por ello que durante la primera etapa de la Vuelta del País Vasco, muchos medios se interesaron en sus palabras tras el fin del día lunes en la carrera y allí se habló de todo.



Inicialmente, el ciclista colombiano se refirió a su presencia en esta competencia y aseguró que en un momento dudó ir a la Vuelta al País Vasco.

"Me siento muy bien, contento de poder estar acá, en esta carrera; en cierto punto lo dudé, pero tomé la decisión de venir y la idea es disfrutarlo lo mejor posible y así salir con una gran condición, pensando en lo que se viene de la temporada", comentó de entrada.



Además, agregó los detalles de su caída durante la Vuelta a Cataluña que encendieron las alarmas en el Ineos: "Lo que pasó fue que me corté los dedos y salía bastante sangre, la cual es escandalosa, pero sí me dolía; igual no pasó a mayores, ya estamos bien y acá nos encontramos compitiendo".



Por su parte, destacó que no intentará ir por ninguna etapa en esta carrera y aclaró su rol en el equipo: “No tengo ninguna jornada marcada para intentarlo o buscar un triunfo o el título, la verdad es que mi objetivo en esta carrera es ayudar al equipo, darle una mano a Daniel Felipe Martínez que está en buena condición y él será quien luche contra los demás".