Bernal: “Esta será una temporada indicativa de si puedo ganar o no”

Egan Bernal quiere volver al nivel en el que estaba y volver a competir de par en par contra los grandes ciclistas del mundo en las carreras más importantes. No obstante, para este año el ciclista quiere ponerse a prueba a toda costa.



En principio, el ciclista no ha podido seguir su temporada con normalidad debido a la lesión de rodilla que sufrió en la Vuelta a San Juan. Sin embargo, el ciclista aseguró que esta temporada la quiere tomar como una medida de su rendimiento.



“Me siento fuerte y motivado para una temporada clave en la que realmente entenderé cómo reaccionará mi cuerpo. No será decisivo, pero será indicativo de si puedo volver a ganar o no. Reflexionando sobre ello, sería más normal para mí no ganar en 2023, pero esa es la ambición”, mencionó en diálogo en Tuttobiciweb.

Por su parte, señaló que deberá hacer esfuerzos dobles para su recuperación: “Hay un deseo de volver a los niveles a los que estoy acostumbrado, de lo contrario me habría retirado. Todos los días me despierto con la ambición de ser el mejor, de entrenar, de hacer sacrificios”.



De igual manera, confesó que la carrera en San Juan les dio números distintos a los hechos en los primeros entrenamientos de 2023: “La primera carrera de 2023 me dio indicaciones importantes. Los valores expresados en los entrenamientos eran alentadores, pero la comparación en carrera es otra cosa”.



Finalmente, se refirió que en el ciclismo no está nada dicho: “Después de que gané el maillot amarillo, la gente comenzó a escribir que Bernal ganaría siete Tours consecutivos, luego se dijo lo mismo de Pogacar y Vingegaard”.