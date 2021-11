Campeones del clásico de Otoño: Bravos celebran 26 años después

Los Bravos de Atlanta tuvieron que esperar 26 años hasta volver a conquistar el Clásico de Otoño del béisbol de las Grandes Ligas después de vencer este martes por blanqueada de 7-0 a los Astros de Houston en el Sexto Partido de la serie que ganaron 4-2 al mejor de siete.

El abridor Max Fried, que se combinó con los relevistas zurdos Tyler Matzek y Will Smith, pintaron de blanco a una ofensiva de los Astros que se vino abajo de nuevo cuando el equipo más la necesitaba y lo propio sucedió con el pitcheo. Mientras que Fried lanzó seis entradas sin anotación, Matzek dos impecables y Smith se encargó de sacar los tres últimos "outs", el bateador designado cubano Jorge Soler pegó cuadrangular de tres carreras que abrió el marcador y el camino de la victoria de los Bravos.



Cuando Soler conectó un jonrón en la parte alta de la tercera entrada contra el abridor venezolano Luis García, no solo daba la ventaja clave a los Bravos sino que también empató dos marcas para el Clásico de Otoño. Ahora, el toletero cubano de Atlanta comparte el liderato de todos los tiempos entre los latinoamericanos de cuadrangulares en una Serie Mundial, tres. Los otros que han disparado tres bambinazos en un Clásico de Otoño son su compatriota Randy Arozarena (2020, Rays), el dominicano Juan José Soto (2019, Nacionales), el venezolano Pablo Sandoval (2012, Gigantes), el quisqueyano Albert Pujols (2011, Cardenales) y el también cubano Atanasio "Tany" Pérez (1975, Rojos).



Además, Soler también comparte el récord de más jonrones en una serie de postemporada en la franquicia de los Bravos. Dieron tres él, el puertorriqueño Eddie Rosario (SCLN, 2021), Ryan Klesko (SM, 1995), Marquis Grissom (SDLN, 1995), Lonnie Smith (SM, 1991) y Hank Aaron (SCLN, 1969, SM, 1957). Cada uno de los tres vuelacercas de Soler en esta Serie Mundial le han dado la ventaja en el partido a Atlanta.



Los únicos otros bateadores en la historia del Clásico de Otoño que han conectado tres cuadrangulares para darle la ventaja a sus equipos son Babe Ruth (1926, Yanquis), Lou Gehrig (1928, Yanquis), Gene Tenace (1972, Atléticos), Curtis Granderson (2015, Mets) y George Springer (2017, Astros). Fried (1-1) se quedó con la victoria al espaciar cuatro imparables y sacar seis ponches, mientras que la derrota fue para el novato venezolano García (0-2) que apenas duró dos entradas y dos tercios en el montículo y fue castigado con tres carreras limpias, el bambinazo que le pegó Soler, que se fue de 3-1, con tres impulsadas y dos anotaciones.



Los Astros que jugaron su tercera Serie Mundial en cinco temporadas, perdieron la segunda después de caer derrotados en 2019 ante los Nacionales de Washington y en ganar la de 2017, su primer título de campeones del Clásico de Otoño.EFE Fried, sacó 12 outs sobre 12 bateadores con los Bravos, y apenas tuvo problemas desde el montículo con la excepción del primer episodio, luego todo a su favor al permitir un sencillo de apertura por segundo episodio consecutivo, pero también consiguió un roletazo de doble play en la segunda entrada consecutivo.



Después de que el campocorto boricua Carlos Correa, que pudo haber jugado su último partido con los Astros, tuvo una caída de golpe en el centro derecho poco profundo para comenzar el cuarto antes de que se retirara cuando el cubano Yordan Alverez conectó un roletazo en una doble matanza. El primera base cubano Yuli Gurriel, el campeón de bateo de la Liga Americana esta temporada, luego falló.



Esta es la novena apertura de postemporada en la carrera de Fried para los Bravos. Solo Tom Glavine (32), John Smoltz (27), Greg Maddux (27) y Steve Avery (12) tuvieron más. El relevista dominicano Cristian Javier, el tercer lanzador de los Astros, se hizo cargo en el cuarto y ponchó a Austin Riley y Joc Pederson como parte de su propia entrada 1-2-3. Javier regresó al montículo por primera vez desde que permitió jonrones consecutivos al campo Dansby Swanson y Soler en la séptima entrada del Cuarto Partido del sábado por la noche, cuando Atlanta ganó 3-2 y lo convirtió en el lanzador perdedor.



La explosión de tres carreras de Soler hizo la diferencia en el partido y en el juego de los Bravos darle todo el apoyo y confianza que Fried necesitaba para seguir intratable desde el montículo. El segunda base curazoleño Ozzie Albies conectó el primer hit de Atlanta del Sexto Partido con un sencillo en un roletazo al jardín derecho para comenzar la tercera entrada.



El receptor Travis d'Arnaud conectó un elevado al jardín central que el novato dominicano José Siri capturó para el primer out. Swanson siguió con un elevado al izquierdo que Michael Brantley atrapó en la pista justo frente a la pared para el segundo out. García luego caminó a boricua Rosario, lo que provocó una visita al montículo del entrenador de lanzadores Brent Strom.



Hubo un conteo completo cuando Soler conectó su tercer jonrón de la Serie para dar a los Bravos la ventaja y abrirles la puerta al título de campeones de la Serie Mundial. Mientras la imagen de la derrota de los Astros la reflejaba el veterano manejador del equipo de Houston, Dusty Baker, negó con la cabeza mientras veía a los Bravos tomar otra gran ventaja temprana que sería también la decisiva.





EFE