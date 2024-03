Barrios de Bogotá que tendrán cortes de luz para el jueves 14 de marzo

La empresa Enel Colombia es la encargada de brindar el servicio de energía eléctrica a los habitantes de Bogotá, por ende, también debe garantizar que todos los elementos utilizados para el transporte de este servicio, se encuentren en las más altas condiciones para preservar la seguridad de los usuarios.



Para esto, la entidad realiza frecuentemente trabajos de mantenimiento y reparación en las redes eléctricas como el cableado, postes, transformadores, entre otros accesorios que permiten el fluido eléctrico hasta los hogares.

Según informó la empresa colombiana, para la jornada de este 14 de marzo, se tiene previsto que en trece localidades se realicen trabajos de mantenimiento y reparación, por lo que en diferentes sectores, se prevé que no haya suministro de luz a lo largo de la jornada.



En caso de presentar cortes de energía, se recomienda a los usuarios tener en cuenta los barrios y horarios establecidos por la entidad con el fin de evitar mayores afectaciones en las actividades diarias.



Además, se tiene previsto que estos cortes tengan una duración de entre 1 hora y 30 minutos hasta las 8 horas, dependiendo de la complejidad del trabajo a realizar por los funcionarios.



A continuación, los barrios y horarios que tendrán cortes de luz para este jueves 14 de marzo de 2024:



Localidad de Antonio Nariño

Desde las 7:00 a.m. hasta las 10:30 a.m. Cl. 17 sur a cl. 19 sur entre cr. 28 a cr. 30- barrio Santander



Localidad de Ciudad Bolívar

Desde las 7:00 a.m. hasta las 8:30 a.m. Cl. 80 sur a cl. 82 sur entre cr. 16 a cr. 18-barrio Quiba Urbano



Desde las 9:00 a.m. hasta las 12:30 p.m. Vereda Quiba - barrio Mochuelo Alto Rural



Localidad de Bosa

Desde las 7:45 a.m. hasta las 4:45 p.m. Cr. 77 a cr. 79 entre cl. 59 sur a cl. 61 sur - barrio Bosa



Desde las 9:45 a.m. hasta las 5:00 p.m. Cr. 83 a cr. 85 entre cl. 55 sur a cl. 58 sur - barrio Escocia



Localidad de Kennedy

Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:30 p.m. Cl. 37 sur a cl. 41 sur entre cr. 95 a cr. 100 - barrio Galán



Desde las 9:45 a.m. hasta las 5:00 p.m. Cr. 83 a cr. 85 entre cl. 56 sur a cl. 58 sur-barrio La Paz Bosa



Localidad de San Cristóbal

Desde las 8:45 a.m. hasta las 5:00 p.m. Cr. 11 este a cr. 14 este entre cl. 53 sur a cl. 55 sur - barrio el Pinar



Localidad de Puente Aranda

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Cr. 62 sur a cr. 64 sur entre cl. 16 a cl. 24 - barrio Provivienda Norte



Localidad de Usme

Desde las 2:00 p.m. hasta las 3:30 p.m. Vereda La Requilina- barrio El Uval Rural



Desde las 4:00 p.m. hasta las 5:30 p.m. Cl. 75 sur a cl. 77 sur entre cr. 0 a cr. 2-barrio Marichuela.



Localidad de Engativá

Desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. Cr. 87 a cr. 89 entre cl. 67 a cl. 69 - barrio Florida Blanca



Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:00 p.m. Cl. 66 a cl. 68 entre cr. 114 a cr. 117-barrio Centro Engativá II.



Desde las 4:00 p.m. hasta las 5:30 p.m. Cr. 68 a cr. 70 entre cl. 63 a cl. 65 - barrio La Estradita



Localidad de Chapinero

Desde las 8:45 a.m. hasta las 5:00 p.m. Cr. 7 a cr. 14 entre cl. 41 a cl. 43 - barrio Sucre



Localidad de Los Mártires

Desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. Cr. 23 a cr. 25 entre cl. 21 a cl. 23 - barrio Samper Mendoza



Localidad de Barrios Unidos

Desde las 2:00 p.m. hasta las 3:30 p.m. Cr. 65 a cr. 67 entre cl. 75 a cl. 77 - barrio Metrópolis



Localidad de Suba

Desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Cl. 145 a cl. 147 entre cr. 57 a cr. 59-barrio El Plan



Desde las 11:00 a.m. hasta las 12:30 p.m. Cr. 57 a cr. 59 entre cl. 133 a cl. 135 - barrio Iberia



Localidad de Usaquén

Desde las 7:00 a.m. hasta las 8:30 a.m. Cr. 19 a cr. 21 entre cl. 115 a cl. 117-barrio Santa Barbara Occidental



Desde las 9:00 a.m. hasta las 10:30 a.m. Cr. 15 a cr. 17 entre cl. 134 a cl. 136-barrio El Contador



Desde las 9:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. Cl. 111 a cl. 113 entre cr. 14 a cr. 16-barrio San Patricio