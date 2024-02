Pilas: cortes de luz en barrios de Bogotá para el lunes 26 de febrero

La empresa Enel Colombia, encargada de brindar el suministro eléctrico a los habitantes de Bogotá, dio a conocer que se tienen programados algunos trabajos de mantenimiento y reparación en las redes que se encargan de brindar el servicio.



Ante esta situación, se presentarán cortes de luz durante el transcurso de la jornada en diferentes localidades y barrios de la capital del país.

En total, serán doce sectores de Bogotá los que se verán afectados por estos cortes, que buscan reducir mayores afectaciones y mejorar el servicio eléctrico.



Estas suspensiones podrían extenderse hasta por ocho horas dependiendo la complejidad del trabajo a realizar por los funcionarios encargados, por lo que se recomienda a los ciudadanos afectados, tener en cuenta estos cortes para evitar afectaciones en sus labores diarias.



De esta manera, estos son los barrios y horarios dónde no habrá servicio de luz para este lunes 26 de febrero de 2024:



Localidad Usme

Desde las 7:15 a.m. hasta las 4:45 p.m. De la CL 55 SUR a CL 57 SUR entre Cr. 4 a Cr. 6 - Barrio La Picota.



Localidad San Cristóbal

Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:45 p.m. De la CL 8 SUR a CL 10 SUR entre Cr. 8 ESTE a Cr.10 ESTE - Barrio Vitelma.



Localidad Engativá

Desde las 7:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. De la CL. 69 a CL 71 entre Cr.111 a Cr.113 Barrio La Riviera



Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la CI.63 a CI. 65 entre Cr.118 a Cr.120 - Barrio Engativá Zona Urbana.



Desde las 10:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la Cr.102 a Cr.106 entre CI. 63 a CI. 69 - Barrio Villa del Mar.



Localidad Kennedy

Desde las 7:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la CL 10 a CL 12 entre Cr 79 a Cr 81- Barrio Vergel Occidental.



Localidad Santa Fe

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. VEREDA EL VERJÓN - Barrio Hoya Teusaca.



Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. VEREDA SAN FRANCISCO - Barrio Parque Nacional Oriental.



Localidad Chapinero

Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la Cr.12 a Cr.15 entre CL.64 a CL 67 - Barrio Chapinero Norte.



Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la CI.95 a CI.97 entre Cr.11 a Cr. 14 - Barrio Chicó Norte II Sector.



Localidad Usaquén

Desde las 7:45 a.m. hasta las 12:00 p.m. De la CI.199 a CI.201 entre Cr.6 a Cr. 8 - Barrio Tibabita Rural.



Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cl.103 a Cl 105 entre Cr.18 a Cr. 20 - Barrio Santa Bibiana.