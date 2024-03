Siete localidades tendrán cortes de agua para este jueves 14 de marzo

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, dio a conocer que tiene previstos algunos trabajos de mantenimiento y reparación de las tuberías y accesorios de suministro.



Esto debido a que la entidad no solo se encarga de brindar el servicio del líquido vital, sino también, de vigilar y supervisar que los elementos usados para esto, estén en óptimas condiciones.



Para poder realizar estas labores, los funcionarios encargados deben hacer suspensiones temporales del servicio con el fin de garantizar los parámetros de seguridad.

Para la jornada de este 14 de marzo, la entidad dio a conocer que se realizarán mantenimientos en siete localidades de Bogotá, las cuales presentarán en distintos sectores cortes del líquido vital a lo largo de la jornada.



Se recomienda a los usuarios que presenten cortes de agua, tener en cuenta los barrios y horarios establecidos por la empresa, con el objetivo de evitar mayores afectaciones en sus actividades diarias.



A continuación, los sectores en los que no habrá servicio del líquido vital durante la jornada de este jueves 14 de marzo de 2024:



Localidad de Engativá

Bachué, Bochica, Quirigua, Luis Carlos Galán, Cerezos. De la Calle 80 a la Calle 92, entre la Carrera 86 a la Carrera 96. 9:00 a.m. por 24 horas. Instalación de medidores



Localidad de Ciudad Bolívar

Las Brisas, La Pradera, Bellavista, Jerusalén, Arborizadora Alta. De la Transversal 50 a la Carrera 30, entre la Calle 69D Sur a la Calle 76 Sur. 10:00 a.m por 24 horas. Mantenimiento preventivo



Localidad de Tunjuelito

Samore y El Carmen. De la Carrera 25 a la Carrera 33, entre la Calle 47 Sur a la Calle 51B Sur. 10:00 a.m. por 24 horas. Instalación de accesorios



Localidad de Kennedy

Mandalay. De la Avenida Calle 6 a la Calle 4, entre la Carrera 78B a la Carrera 78. 10:00 a.m. por 24 horas. Cierre a terceros



Localidad de Chapinero

El Paraíso, Ingemar, María Cristina, Siberia. De la Calle 39 a la Calle 46, entre la Carrera 1 a la Carrera 7 Este. 2:00 p.m. por 2 horas. Mantenimiento preventivo



Localidad de Engativá

Acapulco, Palo Blanco, Marcela, Estrada, Normandía Oriental, La Cabaña, Universidad Libre, Jardín Botánico. De la Calle 26 a la Calle 66, entre la Carrera 68 a la Carrera 72. 1:00 p.m. por 3 horas. Mantenimiento correctivo.



Localidad de Usaquén

Santa Teresa. De la Carrera 7 a la Carrera 8G, entre la Calle 165 a Calle 170. 10:00 a.m. por 24 horas. Instalación de medidores.



Localidad de San Cristóbal

Diana Turbay, Fiscala Alta, Cerros de Oriente, Parte de Los Molinos, Parte de Marruecos, Arrayanes 1 y 2, 3, 4 y 5. De la Calle 48 Sur a la Calle 67 Sur, entre la Carrera 5Z a la Carrera 9 Este. 12:00 m. por 24 horas. Mantenimiento preventivo de tanques.