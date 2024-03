Cortes de agua en barrios de Bogotá para este jueves 21 de marzo

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá tiene como principales funciones la de suministrar el líquido vital a todos los ciudadanos de la capital, además también debe preservar y mantener la infraestructura requerida para el transporte y tratamiento del agua, en óptimas condiciones.



Para esto, la entidad realiza frecuentemente trabajos de mantenimiento y reparación en los accesorios de suministro y tuberías, con el objetivo de evitar mayores afectaciones en un futuro y daños de gravedad que impidan suministrar el servicio durante un largo tiempo.

Por tal motivo, el Acueducto de Bogotá debe suspender de manera temporal el suministro de agua en los sectores aledaños donde se tiene previsto realizar el trabajo de mantenimiento. Para esta ocasión, serán nueve localidades de la ciudad, las que presentarán cortes de agua durante la jornada en distintos sectores.



Se recomienda a los usuarios que presenten cortes del líquido vital, tener en cuenta los horarios y barrios establecidos para evitar mayores afectaciones en sus actividades diarias.



A continuación, estos serán los lugares de Bogotá que no tendrán servicio de agua para este jueves 21 de marzo de 2024:



Localidad Engativá

La Granja, Tabora, Soledad Norte, Nidia Quintero, Santa Rosita, Villa del Madrigal. De la Calle 72 a la Calle 80, entre la Avenida Boyacá a la Avenida Ciudad de Cali. Desde las 2:00 p.m. hasta por 2 horas. Debido a verificación de macromedidor.



Localidad Suba

Puerta del Sol, Las Flores, Lombardía, Tibabuyes, Campanella, Pinos

de Lombardía, Salitre, Pinar de Suba, Bosques del Portal, Tuna Baja, Villa Hermosa, El Pino, Rincón de Santa Inés, Bosques de San Jorge. De la Calle 139 a la Calle 170, entre la Transversal 88B a la Carrera 104. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento correctivo.



Localidad Fontibón

Puerto de Teja. De la Calle 24 a la Calle 26, entre la Carrera 86 a la Carrera 103. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.



Localidad Teusaquillo

El Salitre, La Esmeralda, Rafael Núñez, Acevedo Tejada. De la Calle 26 a la Calle 63, entre la Carrera 68 a la Carrera 30. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento válvula reguladora de presión.



Localidad San Cristóbal

Modelo Sur. De la Avenida Calle 1 a la Avenida Calle 11, entre la Carrera 8 a la Avenida Carrera 10 (Hospital Cancerológico y Cárcel Distrital). Desde las 8:00 a.m. hasta por 25 horas. Debido a cambio de medidor y empates redes acueducto.



Localidades San Cristóbal y Santa Fe

Las Brisas, San Javier, La María, Las Cruces. De la Calle 1C a la Calle 11 Sur, entre la Carrera 3 a la Carrera 6. Desde las 8:00 a.m. hasta por 25 horas. Debido a empates redes acueducto



Localidad Kennedy

Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, Nueva Marsella. De la Calle 6 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72 (Clínica de Occidente). Desde las 8:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento correctivo.



Britalia, Carmelo Norte, Jorge Uribe Botero. De la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 54 Sur, entre la Avenida Carrera 80 a la Avenida Carrera 86. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.



Localidad Tunjuelito

Samore y El Carmen. De la Carrera 25 a la Carrera 33, entre la Calle 47 Sur a la Calle 51B Sur. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de accesorios.



Localidad Ciudad Bolívar

Caracolí. De la Transversal 50 a Carrera 75C, entre la Calle 75D Sur a la Calle 77D Sur. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.



Localidad Tunjuelito

Fátima, San Vicente Ferrer, Venecia. De la Transversal 44 a la Carrera 33, entre la Calle 52B a la Calle 47. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de accesorios.



Tunjuelito y Abraham Lincoln. De la Carrera 13F a la Carrera 6, entre la Calle 51 Sur a la Calle 59B. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de accesorios.