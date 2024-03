Barrios en Bogotá que tendrán cortes de agua para el lunes 11 de marzo

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) es la encargada de brindar el suministro de agua a todo el territorio de la capital colombiana, teniendo una amplia red de tuberías y accesorios que sirven para la distribución del líquido vital a lo largo y ancho de la ciudad.



Debido a esto, la entidad también debe garantizar un correcto funcionamiento de la infraestructura, por lo que si se llega a presentar un daño o es necesario realizar un mantenimiento, el Acueducto de Bogotá destina a funcionarios especializados para realizar estas labores.

Según dio a conocer la EAAB estar diferentes obras se realizan para el mejorar el servicio del suministro de agua en las diferentes localidades donde se establecen trabajos de reparación o de mantenimiento para evitar una mayor afectación en las tuberías.



Para poder realizar estas labores, es necesario que la entidad suspensa el servicio de manera temporal para que los funcionarios encargados puedan realizar, sin ningún riesgo y cumpliendo con la normativa de seguridad, el trabajo designado.



Para la jornada de este lunes 11 de marzo, serán dos localidades en la capital del país, las que presentarán suspensiones en el servicio por un tiempo establecido en hasta 24 horas, dependiendo la complejidad del trabajo a realizar.



Estos son los barrios y horarios en los que no habrá agua para el 11 de marzo de 2024:



Chapinero



Refugio. De la Calle 86 a la Calle 94, entre la Carrera 1 Este a la Carrera 7. Horario: 9:00 a.m. - 24 horas.



Fontibón



Granjas de Techo. De la Carrera 68 a la Carrera 68D, entre la Calle 13 a la Calle 17. Horario: 9:00 a.m. - 24 horas.