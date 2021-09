¿Cuál será el futuro de Paul Gasol? ¿Se retira? ¿Continúa jugando?

La leyenda del baloncesto español Pau Gasol explicó que "todavía" está "dándole vueltas" a lo que hará, dejando abierta la puerta a que pueda continuar como jugador una temporada más a sus 41 años.

"Estoy poniendo todos los factores en una balanza para tomar una decisión pronto y comunicarla. Todavía no la tengo 100% tomada, no es una decisión fácil", añadió Gasol en una rueda de prensa de la Gasol Foundation.



El pívot de Sant Boi de Llobregat, que se retiró este verano de la selección española tras caer en cuartos de final ante Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Tokio, aseguró que "la decisión depende" de él y su "familia". "Es una decisión que implica mucho a mi familia porque la estabilidad es algo que no hemos tenido en mucho tiempo", explicó Gasol.



En este sentido, admitió que después de Tokio ha tenido "tiempo para pensar" y que otro de los factores de la balanza son "los riesgos" que asume si sigue jugando "al haber exprimido mucho el cuerpo". "No conozco a otro jugador de baloncesto que haya conseguido recuperarse de una doble lesión en los escafoides y de dos operaciones con 40 años y estoy muy orgulloso de haberlo conseguido" , dijo Gasol.



De todas formas, apuntó que a la hora de tomar la decisión de si seguir jugando "no está valorando lo que ha pasado, sino lo que viene por delante". Preguntado por la posibilidad de terminar la carrera jugando en el mismo equipo que su hermano Marc, Pau no descartó nada: "Es algo muy personal y subjetivo, Marc está en un momento en el que también ha tomado decisiones para tener más libertad y flexibilidad en su vida y en su carrera, hay que esperar". Sobre si el Barça está apretando para que siga un año más, Gasol admitió que Juan Carlos Navarro "es el que de vez en cuando" le manda "algún mensaje".



"El interés del Barça es algo que aprecio mucho, pero tengo que tomarme mi tiempo. Lo que viví la temporada pasada fue muy especial y nos quedamos cerca de conseguir ese título ansiado (la Euroliga)", consideró. Gasol es consciente de la grave situación económica del Barça y dijo que de cara a su continuidad "el factor económico es un factor más, pero no el principal". Y aseguró que en Europa no se ve "en otro equipo que no sea el Barça".





EFE