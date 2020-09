El rumor que estalló en redes: ¿le fueron infiel a Bad Bunny?

Gabriela Berlingeri es la actual pareja de Bad Bunny, uno de los artistas más virales y populares del mundo en la actualidad. El puertorriqueño ha tenido un importante crecimiento en su carrera y, junto a su pareja, son sensación en redes sociales.



Sin embargo, ahora no es por su relación y amor. En redes sociales estalló el rumor de que la mujer le habría sido infiel al artista por un Live que hizo otro artista: El Dominio.

El Dominio explicó que Gabriela ya había tenido una relación con él: "Las mujeres que ustedes tienen (los artistas) yo me las 'clavaba' antes. O sino pregúntenle a Bad Bunny".



Recordemos que Gabriela y El Dominio sí fueron pareja, pero fue antes de que empezara a salir con Bad Bunny. Es decir, hasta ahí no habría infidelidad para el artista.



Sin embargo, al final del Live dejó más picantes explicaciones que crecieron el rumor de una infidelidad: "Todo comenzó con una muchacha que yo conocí (Gabriela), que lastimosamente conocí primero. Y luego el pana (Bad Bunny) la conoce. Ahí el pana se enamoró y, cuando se enamora, pues se entera de todo, pero ya estaba enamorado. En un cumpleaños, yo estaba en un bote y de casualidad estaba la pana (Gabriela). Ella salía en videos bailando, pero yo no sabía nada (que estaba con Bad Bunny). Cuando se acaba el party me entero que 'El Conejo' (Bad Bunny) la había llamado que qué hacía allá con gente cafre".