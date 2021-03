¡Fuera de serie! Bad Bunny debutará en WrestleMania de la WWE

El rapero Bad Bunny está listo para su momento de WrestleMania, debutará en el ring contra The Miz en The Showcase of the Immortals. Después de semanas de idas y venidas, The A-Lister tocó un nuevo acorde al estrellar una guitarra en la espalda del ganador del premio Grammy en Raw.



La semana siguiente, el dos veces campeón de Grand Slam presentó un desafío de WrestleMania en "Miz TV", y Bad Bunny aceptó después de devolver el favor con un golpe de guitarra propio.



Bad Bunny encabeza las listas de éxitos se ha destacado en innumerables empresas, pero un enfrentamiento en círculo cuadrado con un ex campeón de la WWE presenta un desafío completamente nuevo.



LOS VEO EN WRESTLEMANIA!!!!! — 🤍 (@sanbenito) March 23, 2021

¿Estará Bad Bunny listo para la batalla en The Show of Shows? ¿O The Miz tendrá éxito en poner fin a la carrera de WWE del recién llegado?



El evento especial se llevará a cabo el próximo 10 de abril y el 11 de abril.