Bad Bunny: la canción del artista que podría salvar vidas

Los médicos o las personas expertas en primeros auxilios tienen varias estrategias con tal de reanimar una persona o salvar la vida de alguien ante un paro cardíaco o un colapso súbito.



No obstante, nadie pensaba que las canciones de Bad Bunny serían una de las estrategias que usarían con tal de salvar vidas. Esto es una campaña de la Asociación Americana del Corazón llamada ‘Be the Beat’.



“Be the Beat proporciona herramientas de recursos gratuitas para ayudar a iniciar y mantener programas de capacitación en RCP y uso del (desfibrilador externo automatizado) utilizando solo las manos en las comunidades para que una o más personas en cada hogar conozcan esta habilidad que salva vidas”, mencionó el ente.

La idea de esta iniciativa es que las personas aprendan a realizar varios procedimientos de RCP solo usando las manos cuando se desplome un adolescente o un adulto de forma repentina.



“La Asociación Americana del Corazón y Elevance Health Foundation colaboraron con DJ Earworm en esta mezcla pegadiza de canciones populares que tienen la frecuencia correcta para guiar las compresiones para la RCP usando solo las manos”, indicó la organización.



De hecho, también mencionan que las canciones que han incluido tienen entre 100 y 120 pulsaciones por minuto, es decir el ritmo que se tiene que hacer cuando una persona esté haciendo un trabajo de RCP.



Ante esto, la Asociación publicó la playlist para el trabajo de reanimación y en ellas destacan temas como Shake It Off de Taylor Swift, Stayin Alive de los Bee Gees, pero también éxitos latinos como Tití me pregunto de Bad Bunny y hasta Provenza de Karol G.



Cabe señalar que el tema del puertorriqueño, el ente indicó que tiene 107 pulsaciones por minutos, lo suficiente para intentar reanimar una persona que así lo requiera.