Avianca ya ofrece vuelos nacionales a partir del 11 de mayo

Avianca empezó a ofrecer la venta de vuelos nacionales a partir del 11 de mayo, a través de su página web. Esa es la fecha que el Gobierno Nacional estipuló, hasta el momento, para la terminación de la cuarentena obligatoria que rige en todo el país y la cual comenzó el pasado 25 de marzo.



La aerolínea indicó, a través de un correo electrónico, que desde el 11 y el 31 de mayo siete rutas nacionales estarán disponibles. Así mismo, señaló que las tarifas tendrán solo el 5 por ciento del IVA y se podrá cambiar el itinerario sin penalidad y diferencia tarifaria.



El anuncio sorprende, pues el presidente Iván Duque aún no ha anunciado la reactivación de los vuelos nacionales, luego de que fueran suspendidos como una medida para mitigar la propagación de la pandemia de covid-19 en todo el país. En días anteriores se había manifestado que tanto los vuelos nacionales como internacionales quedaban restringidos hasta el final de la emergencia sanitaria, es decir, el 30 de mayo.



El presidente Duque había manifestado, el pasado 20 de abril, lo siguiente: “En primer lugar durante la vigencia de la emergencia sanitaria hasta finales de mayo no vamos a tener vuelos internacionales, salvo a los que responden a los temas de carga y razones humanitarias (...) No vamos a habilitar vuelos nacionales hasta el final de la emergencia sanitaria, salvo los casos que también están contemplados, atendiendo circunstancias de salud, de orden público, de funcionamiento del Estado y de carácter humanitario”.



Por su parte, Avianca aseguró que las rutas en las que se pondrá tiquetes a la venta serán: Bogotá-Medellín, Medellín-Bogotá, que contará con tres vuelos diarios; Bogotá-Cartagena, Cartagena-Bogotá, con dos vuelos al día; Bogotá-Cali, Cali-Bogotá, con dos viajes; Bogotá-Barranquilla, Barranquilla-Bogotá, dos vuelos al día; Bogotá-Santa Marta, Santa Marta-Bogotá, un trayecto diario; Medellín-Cali, Cali-Medellín, dos viajes al día y Medellín-Barranquilla, Barranquilla-Medellín, un vuelo diario.