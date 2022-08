Familia Montoya Freydell, de lleno en la carrera de Sebastián

El piloto colombiano, hijo de la leyenda Juan Pablo, Sebastián Montoya, se encuentra en Colombia para cumplir con varios eventos publicitarios en los que compartió algunos proyectos personales y deportivos.

El colombiano y su familia han dejado en claro cuál será apuesta para seguir escalando en el deporte motor. Connie Freydell y Juan Pablo Montoya están dedicados por completo en la carrera de Sebastián.



La mamá del joven piloto aseguró sobre el gran objetivo de Sebastián: “Actualmente, el ambiente de la Fórmula 1 es más accesible porque los pilotos son más amables y las escuderías utilizan las redes sociales para mostrar esa imagen amigable de los corredores. En la época de Juan Pablo las cosas eran muy diferentes porque se pensaba que el piloto más fuerte era el que se viera más antipático o fuera más agresivo”.



La semana pasada Sebastián confirmó para el diario El Tiempo: “el próximo año espero estar en la Fórmula 3. Si logramos hacer el paso, con un buen equipo, como tiene que ser, tendremos posibilidades de tener una gran temporada. En los simuladores me dicen: ‘Sebas, ¿cómo haces para ir tan rápido?’. Y yo digo: ‘El carro es increíble’. La confianza con el carro de F-3 es tremenda. Yo siento que me quiero tirar y él carro me dice ‘hágale, sin miedo’, así que no tengo de otra que hacerlo”.



Por ahora en la F4 Montoya es segundo entre los veinte rookies y décimo en la general de 39 corredores. Lideró la clasificación de novatos durante dos meses.