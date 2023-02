Australian Open: desmienten que Djokovic simulara lesión en el muslo

Novak Djokovic se quedó con su décimo Abierto de Australia hace unos días y lo hizo con un gran dominio pese a que arrastró problemas físicos antes de empezar el torneo y durante el mismo. Sin embargo, muchos dudaron que fuera cierta la dolencia del deportista.



“Cuando otros se lesionan son víctimas, si soy yo, estoy fingiendo. No necesito probar nada a nadie. Pero tengo la resonancia magnética de este año y la del abdominal. Estarán en mi documental si me apetece enseñarlas. Estoy acostumbrado a estas cosas y, sin duda, me dan más fuerza", había declarado en su momento el serbio.



No obstante, estas palabras fueron corroboradas por Craig Tiley, director del Abierto de Australia, quien dejó claro que el balcánico no simuló ninguna lesión.

"Hubo mucha especulación sobre si era cierto o no, es difícil creer que pueda hacer lo que hace con ese tipo de lesiones, pero he visto los escáneres y los doctores os dirán la verdad: tenía una rotura de tres centímetros en el tendón de la corva de su pierna izquierda", mencionó Tiley en diálogo con el medio australiano ‘SEN Sportsday’.



Finalmente, Tiley valoró la labor de Djokovic para mantener la concentración pese a las dolencias: "Está concentrado en todo lo que hace, en cada minuto del día, en lo que come, lo que bebe, lo que hace y cómo lo hace. Ha pasado por mucho y para ganar 10 Open de Australia. No creo que nadie lo repita".