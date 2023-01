¡Que angustia! Atracción perdió el control y giró por 10 minutos

Pasar el día en un parque de diversiones es uno de los grandes planes que uno puede hacer en familia o con amigos. Allí puede disfrutar de las atracciones que le pueden dar una experiencia inolvidable.



Sin embargo, ese no fue el caso de unos visitantes a una Feria de Atracciones en Cancún, México que tuvieron una experiencia que no olvidarán, pero una para nada gratificante.



Y es que las personas quedaron encerradas en una atracción que perdió el control y duraron hasta 10 minutos dentro de ella.

La escena no tardó en hacerse viral y dio la vuelta al mundo ya que la angustia en los presentes era evidente.



El video que fue compartido por el usuario Chris Cosgalla ya ha superado los 5.5 millones de reproducciones en Tik Tok en donde se aprecia como la atracción conocida como ‘El Martillo’ gira sin parar en medio de la lluvia.



Tras el espantoso hecho, el vídeo causó conmoción entre los internautas que resaltaron la falta de intervención por parte de las autoridades en medio de la emergencia.



Con lluvia ni loco me subo”; “Se sometieron a la prueba de 5G de la NASA”; “Se le metió el agua al juego”; “¿Quién sube a esos juegos en la lluvia?”; “Desde que estudió ingeniería mecánica no he vuelto a subirme en juegos de feria”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.