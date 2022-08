No cesa el acoso sexual: arresto a entrenador de atletismo juvenil

La policía de Santa Ana (California) arrestó este jueves a un preparador atlético juvenil por acoso sexual a una chica menor de edad, informan los medios estadounidenses.

El hombre, Chris Flores, estaba investigado por una serie de acusaciones de comportamiento impropio con varias chicas menores y la policía le arrestó este jueves en Bakersfield (California), a unos 180 kilómetros de Los Ángeles.



Conocido en la zona por su relación con importantes jugadores de 'college' y también de la NFL, la liga profesional de fútbol americano de Estados Unidos, Flores fue arrestado por decisión de la policía de Santa Ana después de que se difundiera en redes un audio en el que insistía con una joven chica para que esta fuera al cine con él.



"Ya hemos hablado de esto, tienes que parar con estos 'no'", se escucha en el audio, según la cadena 'ESPN'. Preguntado por el medio estadounidense, el abogado de Flores, Edward Welbourn, no confirmó que se tratara de la voz de su cliente, aunque otras fuentes cercanas al técnico sí consideraron que se trataba de él. No es la primera vez que Flores enfrenta condenas por abuso sexual, pues ya en 2009 había sido condenado por violar a una chica de 21 años en Pasadena, aseguran las mismas fuentes.