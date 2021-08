Colombia, presente en el Mundial Sub-20 de Atletismo en Nairobi

Valentina Barrios, Estrella Lobos y Neider Abello fueron los tres atletas colombianos que tuvieron acción durante la primera jornada del Mundial de Atletismo Sub-20 desarrollado en Nairobi, Kenia.

En primer lugar, Valentina Barrios, a las 6:40 a.m., obtuvo el quinto puesto en la prueba de lanzamiento de jabalina femenil. Barrios, de 17 años, consiguió una marca de 54.43 metros y aseguró estar en el top cinco mundial de la categoría. Además, la joven atleta mejoró su marca personal.



Por su parte, Néider Abello tuvo una destacada participación en la primera ronda de los 400 metros vallas y clasificó a las semifinales de la disciplina. Abello registró un tiempo de 52.87 y ahora se alista para la siguiente ronda que se llevará a cabo el sábado 21 de agosto desde las 7:00 a.m.



Además, Estrella Lobo hizo lo suyo y clasificó a la final del salto triple femenil. La atleta de 17 años se ubicó en la séptima posición del grupo A, tras lograr una marca de 12.88 metros. La final será el viernes 20 de agosto desde las 6:25 a.m.



Cabe recordar que, además de Estrella Lobo, Isabel Urrutia, John Paredes y John Berrios competirán en los 100 metros vallas, 110 metros vallas y en el salto largo, respectivamente, el viernes 20 de agosto. Si Urrutia y Paredes avanzan a semifinal, afrontarán dicha ronda el mismo día.





Con información de Comité Olímpico