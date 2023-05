Tembló en la madrugada: fuerte evento sísmico se sintió en Bogotá

A la 1:04 a.m. se registró un fuerte temblor que despertó a cientos de ciudadanos en varios sectores de Bogotá.

El Servicio Geológico Colombiano informó que se trató de un evento sísmico de magnitud 5.0 y que el epicentro fue en Acacías, Meta.



Dice la autoridad que la profundidad fue "superficial (Menor a 30 km)", por lo cual se sintió en varios sitios cercanos, entre ellos Bogotá.

En Acacías, donde el movimiento tuvo su epicentro, el sismo despertó a la comunidad. "Estoy en Acacias y se sintió fuertísimo, me levantó de la cama y se me quitó el sueño (...) !QUE SUSTO,!...ya no voy a poder dormir en toda la noche", dijo Manuel Blanco.



Los bomberos de Bogotá indicaron que, hasta el momento, no se registran emergencias asociadas al sismo en la capital del país. "Seguiremos monitoreando por si se presenta alguna situación de emergencia", dice el primer reporte.