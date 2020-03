¡Atención! Desde el miércoles, Colombia entra en cuarentena total

El presidente de la República de Colombia, Iván Duque, informó a toda la ciudadanía que debido a la rápida expansión del covid-19, se tomó la decisión junto con las instituciones sanitarias del país, de decretar el estado de cuarentena en toda la nación, a partir del miércoles 25 a hasta el 13 de abril del 2020. Con esta medida se busca prevenir al país de una ola de contagiados que se pueden convertir en muertos, si no se ataca a tiempo la enfermedad.

En la medida no se harán excepciones con las ciudades que están en simulacro preventivo, es decir el simulacro no se interrumpirá. La cuarentena tendrá fin el 13 de abril y durante esos 19 días se busca que las personas se guarden en sus casas, y logren trabajar de allí. También se anunció que el gobierno ayudará a las personas con créditos, a estudiantes y abuelos beneficiarios, para que no vean afectados su subsidios.

La medida busca proteger a la nación de un rápido contagio del virus, hecho por el que el Presidente agradeció a todos los médicos que se encuentran en función de su profesión, por estar ayudando a combatir el coronavirus, y por exponer sus vidas por ayudar a los demás. Además se le hizo un llamado a las personas con mejor situación económica apoyen a las familias menos favorecidas en este momento de emergencia.