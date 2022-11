Astros vencieron a Phillies y quedaron cerca de ganar la Serie Mundial

Los Houston Astros quedaron a un triunfo de levantar la Serie Mundial de la MLB luego de ganarle en la noche del jueves a los Philadelphia Phillies el quinto juego de la final.



En la novena texana tuvo una excelente labor el bateador Jeremy Peña que fue clave para el dramático juego en el Citizens Bank Park que terminó con un marcador de 3-2.



Los Astros se pondrían adelante en el marcador gracias a Peña que pegó un sencillo rodado hacia el jardinero central de los Phillies, Brandon Marsh mientras José Altuve colocaba el 1-0 parcial.



Philadelphia no se quedó atrás y puso el empate con Kyle Scwarber que bateó un jonrón de 368 pies para mandar la pelota sobre el jardín derecho.



En la cuarta entrada, otra vez Peña pondría a los Astros con la ventaja gracias a un cuadrangular que se fue por encima del jardín izquierdo. Para la octava, Yordan Álvarez consiguió el 3-1 con un rodado de out que permitió remolcar a Altuve a la última base.



El descuento de los Phillies llegó en el mismo inning con Jean Segura que pegó un sencillo que permitió la carrera de Nick Castellanos, pero esto no fue suficiente para evitar la derrota en casa.



La serie continuará este sábado y se mudará nuevamente a Houston donde los Astros quieren levantar su segunda Serie Mundial en su historia.