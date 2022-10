Miguel A. López tiene nuevo compañero en Astana: ¿De quién se trata?

Miguel Ángel López de irregular campaña en este 2022 tendrá el otro año otra oportunidad de brillar en el ciclismo internacional. El colombiano tras su accidentado paso por el Movistar pasó al Astana donde no tuvo una buena participación en Grandes Vueltas.



La responsabilidad de este mal rendimiento no solo fue del pedalista de Pesca sino también del equipo que no lo arropó con gregarios de lujos durante las grandes citas.



Sin embargo, esto cambiaría en 2023 ya que los kázajos se movieron y ficharon al español Luis León Sánchez quien es ya un viejo conocido dentro de la escuadra puesto que estuvo en ella entre 2015 y 2020.

El murciano tuvo una gran temporada en este 2022 ya que a sus 38 años obtuvo el decimotercer puesto en el Tour de Francia y el decimoquinto de la general de la Vuelta a España. De igual manera, casi se queda con una victoria en el Tour en la etapa de Mégeve, pero al final terminó tercero.



“Estoy muy feliz de volver al Astana, de volver a casa. Tengo buenas sensaciones, he vuelto a firmar un contrato con el equipo de nuevo y eso para mí es una gran alegría y me da mucha motivación. Quiero dar las gracias a Alexander Vinokourov y a toda la dirección por esta oportunidad”.



De esta manera el Astana de ‘Supermán’ López se sigue reforzando ya que para el otro año ya hecho el fichaje de Sánchez y también el del joven ecuatoriano Harold Martín López. Además, se espera que hagan más contrataciones antes del mes de enero.