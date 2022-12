Así serán los horarios de los supermercados en Colombia en Navidad

A escasas horas del 24 de diciembre, día en el que se celebra la Navidad en gran parte de los hogares colombianos, muchas personas hacen sus compras de última hora para la cena de Navidad y la entrega de regalos.



Es por ello que muchos de los ciudadanos acuden a las tiendas y supermercados para hacer estas compras por lo que varias cadenas prestarán su servicio de la siguiente manera en Navidad.

Horarios de los supermercados en Navidad



Éxito



La cadena de supermercados, que es una de las más reconocidas del país, tendrá funcionamiento el viernes 24 de diciembre de manera normal, aunque no se descarta que haya variaciones en los horarios de algunas tiendas.



A nivel nacional y en gran parte de las sedes el horario irá de las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.



Jumbo



Jumbo también prestará su servicio en los horarios tradicionales. En el caso de Bogotá, los horarios irán de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. exceptuando la sucursal del Centro Comercial Plaza Central que comenzará a operar desde las 9:00 a.m.



En Medellín, las sedes funcionarán de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. y en Cali irán de 7:00 a.m. a 7:00 p.m



Olímpica



Los almacenes de esta reconocida cadena de supermercados también funcionarán el 24 de diciembre y tendrá algunas variaciones de horario en sus sedes. Algunas comenzarán a funcionar desde las 6:00 a.m. mientras que otras la harán a las 8:00 a.m.