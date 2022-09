¿Pico y placa? Así será la movilidad de Bogotá el día sin carro

Son más 38.000 taxis disponibles para la jornada de Día sin carro y sin moto, que se adelantará este 22 de septiembre.

Eso sí, los taxis tendrán pico y placa en su horario habitual, de 5:30a.m. a 9:00 p.m. Para este jueves la restricción aplica para placas de vehículos terminadas en 5-6. Adicionalmente, la ciudadanía contará con el 100% de la flota del Sistema Integrado de Transporte Público.



Operación del Sistema Integrado el Día sin carro



TransMilenio

Las estaciones de TransMilenio tendrán apertura a las 3:30 a.m., media hora antes a su horario habitual (4:00 a.m.) y las que abren a las 4:30 a.m. abrirán a las 4:00 a.m. El cierre de la operación será a la 1:00 a.m. del 23 de septiembre.



En las troncales operará el 100 % de la flota disponible en hora pico y se reforzará en hora valle (entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m.), teniendo en cuenta que algunas empresas flexibilizarán sus horarios.



Cerca de 3.000 personas estarán en vía para apoyar la operación del Sistema, personal de la Terminal de Transporte, la Secretaría de Gobierno y del programa de Jóvenes reto de la Secretaría de Integración Social.



Los servicios duales operarán en su recorrido habitual por la Carrera Séptima y en la troncal Calle 26.



SITP Zonal

Los operadores están autorizados para utilizar la totalidad de los paraderos disponibles, tanto para el ascenso como el descenso de los usuarios.

Se programarán aproximadamente 4.300 despachos adicionales a los habituales, debido a la reducción en los tiempos de recorrido de las rutas.



Habrá 30 supervisores motorizados, divididos en 3 turnos, monitoreando la operación, 122 auxiliares supervisores en vía divididos en 2 turnos monitoreando los puntos con mayor afluencia de usuarios y sectores de mayores aglomeraciones, 56 técnicos de control (distribuidos en tres turnos), a cargo del monitoreo y control de las rutas y apoyo a evolución de la contingencia en diferentes puntos de la ciudad.



TransMiCable

Prestará servicio desde las 4:00 a.m. hasta las 11:30 p.m., debido a las actividades de inspección, mantenimiento y alistamiento que requiere el sistema en horario nocturno.