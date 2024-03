Así funciona el pico y placa en Bogotá para este miércoles 27 de marzo

El pico y placa es una de las medidas que aplican diferentes ciudades en el país con el objetivo de mejorar la movilidad en las principales calles que durante gran parte de la jornada presentan congestión vial. Bogotá no es la excepción a esta norma, la cual es obligatoria tanto para vehículos particulares como para los taxistas, quienes tienen diferentes horarios.



Así mismo, esta medida busca reducir los niveles de contaminación presentes en la calidad del aire. Para eso, la Alcaldía de Bogotá ha determinado que los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 no podrán circular en los días pares, mientras que los terminados en 6, 7, 8, 9 y 0 tendrán restricción en los días impares.

De acuerdo a lo que establece la norma, para la jornada de este miércoles 27 de marzo de 2024, al ser un día impar, los vehículos que no podrán circular a partir de las 6:00 a.m. y hasta las 9:00 p.m. serán los que tengan su placa terminada en 6, 7, 8, 9 y 0.



Por el lado de los taxistas, la medida que rige desde las 5:30 a.m. a 9:00 p.m. afectará a cuyos vehículos tengan su placa terminada en los dígitos 1 y 2. Estos no podrán circular dentro del horario establecido en las calles de la capital colombiana.



Cabe resaltar que la norma del pico y placa también busca incentivar el uso de nuevas alternativas de transporte a los conductores afectados, como lo son la bicicleta y patineta en trayectos cortos, además del uso del carro compartido o del sistema de transporte público como lo es el SITP o el Transmilenio.



Finalmente, las personas que sean sorprendidas infringiendo la norma obligatoria, serán sancionadas con una multa de 650.000 pesos colombianos, sumado a la inmovilización del automotor por parte de las autoridades correspondientes.

