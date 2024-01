Así se jugará la Serie del Caribe 2024: ¿participará Colombia?

Estados Unidos será el país encargado de acoger el torneo más importante de beisbol del continente con s7 naciones que llegan en busca de levantar el trofeo que los acredite como campeones.



La Serie del Caribe despierta gran interés entre los amantes del deporte de la bola caliente días previos al inicio de la competencia que tendrá su primer partido el próximo 1 de febrero y se extenderá hasta el 9 del mismo mes.

Para la edición número 66 del certamen, la organización tomó la decisión de realizar la Serie en un país neutral, eligiendo a Miami como la sede para recibir el torneo.



Como ya es tradición, la competencia tendrá siete novenas conformados por los campeones de las ligas de México, Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana, sumado a los países invitados de Panamá, Nicaragua y Curazao.



De esta manera, los equipos que estarán representando a sus países son:



Curazao: Royal Scorpions

Nicaragua: Gigantes de Rivas

México: Naranjeros de Hermosillo

Panamá: Federales de Chiriquí

Puerto Rico: Criollos de Caguas

República Dominicana: Tigres de Licey

Venezuela: Tiburones de La Guaira



En total serán 21 partidos en primera ronda, sumado los juegos de clasificatoria. Además, cada día se disputarán tres partidos en la ronda inicial.



Este es el calendario de la Serie del Caribe Miami 2024:



Jueves, 1 de febrero

Nicaragua vs Puerto Rico 10:30 AM

Curaçao vs México 3:30 PM

Venezuela vs Dominicana 8:30 PM



Viernes, 2 de febrero

Panamá vs Curaçao 10:30 AM

Dominicana vs Nicaragua 3:30 PM

Puerto Rico vs México 8:30 PM



Sábado, 3 de febrero

Venezuela vs Curaçao 10:30 AM

México vs Panamá 3:30 PM

Dominicana vs Puerto Rico 8:30 PM



Domingo, 4 de febrero

Panamá vs Nicaragua 10:30 AM

Puerto Rico vs Venezuela 3:30 PM

México vs Dominicana 8:30 PM



Lunes, 5 de febrero

Nicaragua vs Caraçao 10:30 AM

Venezuela vs México 3:30 PM

Puerto Rico vs Panamá 8:30 PM



Martes, 6 de febrero

México vs Nicaragua 10:30 AM

Curaçao vs Dominicana 3:30 PM

Panamá vs Venezuela 8:30 PM



Miércoles, 7 de febrero

Curaçao vs Puerto Rico 10:30 AM

Dominicana vs Panamá 3:30 PM

Nicaragua vs Venezuela 8:30 PM