Ojo: así funcionará el pico y placa en Bogotá este jueves 18 de abril

El pico y placa en Bogotá es una de las medidas que contribuye a reducir los niveles de congestión vial que se presentan en las principales avenidas de la capital colombiana.



Esta norma, que consta en restringir la circulación de determinados automotores como los taxistas, el transporte de carga y los particulares, también tiene como objetivo disminuir los niveles de contaminación presentes en la calidad del aire capitalino.

¿Cómo funciona el pico y placa en Bogotá?



Según lo han establecido las autoridades correspondientes, el pico y placa se determina teniendo en cuenta el último dígito de la placa de los vehículos y de acuerdo a si el día del calendario es par o impar.



Así mismo, el horario que corresponde para los particulares es desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., mientras que para los taxistas, la medida aplica a partir de las 5:30 a.m. y hasta las 9:00 p.m.



¿Cuál será el pico y placa que regirá este jueves 18 de abril de 2024?



Debido a que el día 18 es par, la norma restringe la circulación de cuyos vehículos tengan su placa terminada en 1, 2, 3, 4 y 5, los cuales no podrán salir a las calles de Bogotá en el horario anteriormente mencionado.



En cuanto a los taxistas, el pico y placa les corresponde a vehículos que tengan en los números 9 y 0 como último digito en la placa.



Cabe mencionar que en caso de incumplir con la norma obligatoria, las autoridades lo podrán sancionar con una multa económica de 615.000 pesos colombianos, sumado a la inmovilización del automotor.



Finalmente, el pico y placa también busca incentivar que los conductores afectados utilicen alternativas de transporte como la bicicleta o el carro compartido, además del uso del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y el Transmilenio.