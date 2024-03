Así quedaron las semifinales del Masters de Miami: hay sorpresas

El segundo Masters 1000 de la temporada empieza a definir a quien será el vencedor tanto en la rama masculina como en la femenina. Los cuartos de final se disputaron y dejaron tan solo a cuatro tenistas que ahora se disputarán los anhelados cupos a la final del certamen que se realiza en Miami, Estados Unidos.



Uno de los favoritos y el reciente campeón del primer Grand Slam disputado en Australia, Jannik Sinner, logró poner su nombre entre los clasificados luego de vencer a Tomas Machac con parciales 6-4 y 6-2, en un juego disputado el pasado miércoles 27 de marzo.

En esa misma jornada, pero en primer turno, Daniil Medvedev hizo lo propio ante la sorpresa del torneo, el chileno Nicolás Jarry, quien demostró su gran talento al extender el segundo set hasta el tie break. Finalmente, el número cuatro del mundo lo derrotó con parciales 6-2 y 7-6 (9-7).



Ahora el ruso y el italiano se enfrentarán el próximo viernes en busca de un cupo a la final del torneo que se disputará el domingo 31 de marzo.



Para la siguiente semifinal, Alexander Zverev venció en dos sets a Fabián Marozsan 6-3 y 7-5, logrando avanzar entre los cuatro mejores del certamen. Ahora espera por el ganador entre Carlos Alcaraz y Grigor Dimitrov, duelo que se realizará a partir de las 6:00 p.m. (hora Colombia) de este jueves.



En cuanto a la rama femenina, Yekaterina Aleksandrova y Danielle Collins disputarán un cupo a la final del Masters de Miami este jueves a las 7:30 p.m., mientras que Yelena Rybakina y Victoria Azarenka disputan la semifinal desde las 2:00 p.m.



Así son las semifinales del Masters 1000 de Miami:



Individual Masculino



Daniil Medvedev vs. Jannik Sinner

Alexander Zverev vs. ganador entre Alcaraz/Dimitrov



Individual Femenino



Yelena Rybakina vs. Victoria Azarenka

Yekaterina Aleksandrova vs. Danielle Collins