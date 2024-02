Renta Joven 2024: así puede aplicar al subsidio del gobierno

El nuevo programa Renta Joven otorgará subsidios a los jóvenes del país que se encuentren estudiando, ya sea una carrera profesional, técnica, tecnológica o en Escuelas Normales.



Además, las personas que eran beneficiarias del programa Jóvenes en Acción ahora estarán en este nuevo plan administrado por el Departamento de Prosperidad Social (DPS).



Según el DPS, este programa también otorga unas estrategias para ayudar en “el acceso y la permanencia en la educación superior y la consolidación de trayectorias de vida".

El subsidio está proyectado para los jóvenes que se encuentren en situación de pobreza o vulnerabilidad, quienes se encuentren actualmente realizando estudios de educación superior.



Así mismo entre los requisitos para ser beneficiario se encuentran:



1. Tener entre 14 y 28 años.



2. Ser bachiller académico.



Y también, debe cumplir con algunos de los siguientes criterios:



1. Estar registrado en el Sisbén y pertenecer al grupo de pobreza extrema, pobreza moderada o vulnerabilidad (grupos A, B o C).



2. Ser parte de la población indígena.



3. Estar registrado en listados censales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y cursar educación superior o complementaria.



4. Estar matriculados en proceso de formación complementaria o educación superior, de los niveles técnico, tecnólogo o universitario, en la modalidad presencial, a distancia o virtual.



5. No tener ningún título profesional de nivel universitario y/o posgrado.



6. No estar vinculado al programa Jóvenes en Paz del Ministerio de la Igualdad.



Cabe mencionar que, las personas matriculadas en instituciones de educación superior en los diferentes niveles recibirán 400.000 pesos colombianos por cada semestre y otros $400.000, en caso de culminar el semestre con un promedio superior a 3.0. Además, si el promedio es superior a 4.0 recibirán otros $200.000 adicionales.



Mientras que, si el estudiante se encuentra vinculado en el SENA recibirá cada dos meses la suma de $200.000 y en Escuelas Normales se hará un pago de $400.000.



De acuerdo a la resolución expedida por la entidad encargada, “los cupos se otorgarán de acuerdo con la disponibilidad presupuestal para cada vigencia” y las inscripciones se realizaran una vez al año.