Situación alarmante en Cúcuta: dos semanas completas bajo el humo

Como si con el coronavirus no bastara, Cúcuta, presenta otra problemática que está afectando a la mayoría de sus habitantes. Desde hace días en la ciudad de Ureña, Venezuela, se están quemando las basuras residuales de dicho sector y el humo que este proceso genera, ha ocasionando que la capital de Norte de Santander se encuentre afectada, el humo de las basuras se ha apoderado de la ciudad frontera con Venezuela y aún no se reportan solucuones.

La imágenes que han sido publicadas en los últimas días dejan ver de Cúcuta una ciudad atrapada por el humo, su sol cotidiano ya no se ve, y es por eso que los habitantes de la ciudad le siguen insistiendo al Gobierno para que les de una solución al problema que ya está causando repercusiones en el medio ambiente.

Las autoridades de Cúcuta han intentado dialogar con las autoridades del Estado de Tachira, pero las conversaciones no han tenido mayor efecto y el humo se sigue expandiendo hacia Colombia. La crisis ambiental se suma a la actual crisis sanitaria causada por el coronavirus y es posible que el humo cause problemas respiratorios que en el momento de realizar un diagnóstico se malgasten las pruebas para determinar los casos por covid-19, lo cual genera gran preocupación en el sistema médico de la región.



Se especula que debido a la mala relación entre los países este problema puede durar más de lo pensado, pues a pesar del diálogo entre ambas entre ambas gobernaciones no se ha podido llegar a un acuerdo, los habitantes insisten en que el Gobierno debe solucionar este problema, de no ser así, la situación médica y ambientalen Cúcuta puede ser mucho más crítica.