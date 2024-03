Así funcionará la ciclovía en Bogotá durante la Semana Santa: alístese

La capital del país se alista para recibir una versión más de la tradicional Semana Santa que para el 2024 se celebrará desde el 24 de marzo, cuando los feligreses celebren el Domingo de Ramos hasta el 31 del mismo mes con el Domingo de Resurección.



Los ciudadanos toman estos días como un espacio de reflexión, oración y también de descanso, sin embargo, Bogotá ofrece la ciclovía a quienes buscan realizar alguna actividad durante esta semana.



Esta ciclovía, que se realiza todos los domingos y festivos en la ciudad de Bogotá, es uno de los planes predilectos por los capitalinos, quienes podrán disfrutar de cuatro días con la tradicional ciclovía.

De acuerdo al Instituto de Recreación y Deporte, las cuatro jornadas estarán en funcionamiento dentro de su horario habitual que es desde las 7:00 a.m. hasta las 2:00 p.m., sin embargo, en algunos sectores no funcionará debido a causas mayores.



Para el domingo 24 de marzo, día en el que se da inicio a la Semana Santa, se tendrán dispuestos los más de 120 kilómetros que ofrece la ciclovía. Mientras que el lunes 25, al ser un día festivo, también se tendrá habilitada con normalidad, sin embargo, el tramo de la Avenida Boyacá entre la Carrera 24 y la Iglesia de La Aurora estará suspendido.



En cuanto al Jueves Santo, que será el próximo 28 de marzo, la ciclovía funcionará en su horario acostumbrado, por ahora, sin suspensiones en tramos. Para el Viernes Santo, se presentará la novedad, debido a que este día no estará funcionando la ciclovía.



Finalmente, esta actividad volverá a estar disponible el domingo 31 del mismo mes, teniendo solamente la suspensión del tramo comprendido entre la Avenida Boyacá y la Carrera 24 con la Iglesia de La Aurora.