Así regirá el pico y placa en Bogotá para este 21 de febrero de 2024

El pico y placa es una medida adoptada por las grandes ciudades con la que se busca reducir los índices de contaminación, además de disminuir la congestión vial que se presenta en las principales calles de las ciudades.



En Bogotá, esta norma, que es obligatoria para conductores de vehículos particulares y taxistas, se basa de acuerdo al último dígito de la placa así como el día del calendario a partir de si es par o impar.

Para la jornada de este miércoles 21 de febrero, la Alcaldía de Bogotá, junto a la Secretaria de Movilidad, confirmaron como funcionará el pico y placa.



De acuerdo a las regulaciones establecidas, la medida aplica para carros particulares desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. mientras que, para los taxistas es de 5:30 a.m. a 9:00 p.m.



De esta manera, al ser este miércoles un día impar, la norma afectará a cuyos vehículos terminen el número de la placa en 6, 7, 8, 9 y 0. Por su parte, los taxis que tengan placas terminadas en 1 y 2, no podrán circular en el horario establecido por las vías de la capital colombiana.



Recuerde que, en caso de incumplir la medida, podría recibir una multa de hasta 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, sumado a la inmovilización del vehículo por parte de las autoridades correspondientes.