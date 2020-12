Toque de queda en Quindio: así funcionará en los diferentes municipios

A partir de este martes 22 de diciembre, el toque de queda en el departamento de Quindio empieza a regir, luego de que los alcaldes de los 12 municipios acordaran implementar esta medida como método de prevención ante el incremento de los casos de covid-19.

La restricción comenzará este 22 de diciembre a las 12:00 de la noche, hasta las 5:00 a.m del otro día, en todos los municipios del Quindío. En Armenia, la restricción irá de 12:00 de la noche hasta las 4:00 a.m.; en Salento y Génova la medida irá desde las 11:00 p.m. hasta las 5:00 a.m.



Además, se estableció que la venta de bebidas embriagantes están prohibidas a partir de las 10:00 p.m., en todos los municipios de los departamentos.