¿Quién es Devin Booker? Nuevo novio de Kendall Jenner

La modelo Kendall Jenner contó durante la segunda parte del a reunión de "Keeping Up With the Kardashians", que tiene una relación con el jugador de baloncesto de la NBA.



La afamada influencer no solo lo oficializó, también explicó su decisión de esperar un año antes de hacerlo. También se refirió a si tiene un tipo de hombre, respondiendo a quienes aseguran que solo le gustan los jugadores de la NBA.



"Es mi novio”: Kendall Jenner afirmó que se toma en serio el jugador de los Phoenix Suns, diciendo que "es mi novio". Acto seguido, se refirió a su decisión de mantener alejado a sus parejas del reality "Keeping Up With the Kardashians". "Siento que siempre me ha funcionado mejor de esa manera", aseguró.



Devin Booker pasa un gran momento en su carrera como jugador de la NBA, durante el último partido de los Phoenix Suns contra Los Ángeles Clippers en las finales de la conferencia Oeste, el escolta anotó el primer triple doble de su carrera.