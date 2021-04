Atención Bogotá: Estas son las restricciones por tercer pico de Covid

A través de un decreto distrital, que se expidió en la noche del lunes, la capital del país tendrá nuevas restricciones para mitigar el impacto de la pandemia por el COVID-19: el pico y cédula y la cuarentena el fin de semana hacen parte de las medidas. La medida regirá desde este martes y hasta del 19 de abril en la medianoche.

Los días impares no podrán acceder a estos servicios las personas cuya cédula termine en dígito impar y los días pares, no podrán acceder los que terminen en cédula par. El aislamiento comenzará desde la medianoche del viernes 9 de abril e irá hasta las 4:00 de la mañana del martes 13 de abril. No habrá toque de queda.

Actividades exentas



Personal del comercio de productos de primera necesidad.

Personal de entidades de salud.

Personal de empresas de servicios públicos domiciliarios.

Servicios funerarios.

Personal del Sistema de Transporte Público.

Personal de medios de comunicación.

Personal de obras públicas.

Actividades de industria hotelera.



Bogotá pasó este lunes a alerta naranja

Bogotá pasó este lunes a alerta naranja en el semáforo epidemiológico. Esto, como lo explicó la alcaldesa Claudia López, ante el aumento de los indicadores en los últimos días: la capital tiene en este momento una ocupación UCI general del 67,7 % y de UCI covid-19 del 64,6 %.



"Aunque todavía estamos por debajo del 70 % de ocupación UCI por coronavirus, hay otros indicadores que nos preocupa, como la velocidad de transmisión el algunas localidades, en particular en Usaquén y en Suba", dijo López.



Así, en la mañana se anunciaron las primeras dos nuevas medidas. Por un lado, que quedan suspendidos los procedimientos de alta y mediana complejidad no covid 19 que exigen UCI.