Asesinan tiroteado en Brasil a paratleta campeón mundial de jiu-jitsu

El paratleta brasileño Thayna Higor, tricampeón mundial de jiu-jitsu, fue asesinado en la noche del miércoles en un tiroteo registrado en un restaurante en el litoral del estado de Sao Paulo, informaron este jueves fuentes federativas.

La muerte fue confirmada por la Federación Brasileña de Jiu-Jitsu Paradeportivo (FBJJP) en un mensaje en sus redes sociales en el que transmitió su solidaridad a los familiares y amigos del campeón mundial. El paratleta, de 25 años, fue una de las dos víctimas mortales, junto con un hombre de 67 años, luego de que un individuo no identificado disparó indiscriminadamente contra las personas que estaban en un restaurante del balneario de Praia Grande poco antes de la medianoche del miércoles.



El agresor fue arrestado por la Policía tras haber huido del lugar del crimen y haberse refugiado en otro restaurante, en el que llegó a tomar algunas personas como rehenes antes de entregarse, según la Secretaría de Seguridad Pública de Praia Grande. Higor, que competía como paratleta desde 2010 por un problema físico que le limitaba los movimientos en el brazo izquierdo, pero que también llegó a competir entre personas sin discapacidades, fue tres veces campeón brasileño y mundial en su categoría.



Su muerte se produjo dos meses después de que el también luchador brasileño Leandro Lo, una de las mayores figuras mundiales del jiu-jitsu y ocho veces campeón mundial de este arte marcial, fuera asesinado, igualmente tiroteado, por un hombre con el que discutió en una fiesta en Sao Paulo, la mayor ciudad de Brasil.



El homicida, un policía que no estaba de servicio y ni usaba el uniforme, igualmente practicante de jiu-jitsu, fue identificado por las cámaras de seguridad y arrestado al día siguiente del crimen. Leandro Pereira do Nascimento Lo, de 33 años, fue ocho veces campeón mundial de jiu-jitsu en cinco categorías diferentes y conquistó cinco títulos de Copa del Mundo de la modalidad, así como ocho títulos en Panamericanos de este deporte.