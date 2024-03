Sabalenka sobre fallecimiento de su expareja: 'respetad mi privacidad'

El sorpresivo fallecimiento de Konstantin Koltsov ha acaparado la atención del mundo deportivo, en especial del tenis, debido a que Aryna Sabalenka, número dos del mundo, en principio sostenía una relación sentimental con el exjugador de hockey sobre hielo.



Sin embargo, a medida que avanzan los días, se empiezan a conocer detalles de lo ocurrido y de la relación que tenían ambos deportistas quienes, al parecer, residían en Miami, Estados Unidos.



El pasado miércoles 20 de marzo, la tenista se pronunció por primera vez tras lo sucedido afirmando que se encuentra con el "corazón roto" por lo acontecido con Konstantin Koltsov.

Por medio de sus redes sociales, Sabalenka reveló que “La muerte de Konstantin es una tragedia inimaginable”, no obstante, se permitió aclarar a la opinión pública que: “ya no estábamos juntos”, haciendo referencia a que su relación sentimental con el bielorruso ya había terminado hace algún tiempo.



No obstante, la jugadora hizo un llamado a los amantes del tenis y en general a todas las personas que siguen este caso, que aún no esclarece las razones del fallecimiento de Konstantin. “Por favor, respetad mi privacidad y la de su familia durante estos complicados tiempos”.



Estas declaraciones han llegado al mismo tiempo en el que se conoció que la mujer debutará en el Masters de Miami este viernes y no el jueves como se tenía previsto. Este debut se dará frente a su amiga, Paula Badosa, quien también se refirió sobre la muerte de la expareja de Sabalenka.



“Para mí, también es muy impactante lo que está viviendo, porque es mi mejor amiga y no quiero que sufra. Es una situación muy dura y, a la vez, jugar contra ella es muy incómodo. No quiero hablar más de ello porque le dije que no lo haría. Es mi mejor amiga y se lo prometí. Lo dejamos aquí. Lo siento”, manifestó la tenista española.



De acuerdo a la última información de medios internacionales y locales como AS, la principal teoría que se maneja entre las autoridades es la de un presunto suicidio. “Según los investigadores, el lunes 18 de marzo de 2024, aproximadamente a las 12:39 am, la policía de Bal Harbour y los bomberos fueron enviados al St. Regis Bal Harbour Resort, 9703 Collins Ave, en referencia a un hombre que saltó desde un balcón”, dijo Argemis ‘AC’ Colomé, detective de la policía de Miami.