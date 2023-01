Arriendos en Colombia: casos en los que puede pedir rebaja

En este 2023, todo lo que tiene que ver con bienes y servicios se vio incrementado, un problema que afecta a gran parte de los colombianos porque ya no les alcanza para comprar o pagar algo que podían hacerlo el año anterior.



Este es el caso de los arriendos, los cuales subieron para este año y que afecta entre 3 0 4 personas de cada 10 en Colombia que prefieren vivir en una residencia en alquiler.



Según la Ley 820 de 2003, en su artículo 20, los arriendos incrementarán hasta un máximo que es el IPC del año anterior. En este caso el aumento fue de 13.12% que es el dato de inflación para Colombia en el mes de diciembre.

Este incremento ha golpeado bastante los hogares más necesitados ya que si un arriendo costaba 1.000.000 ahora pararía a costar 1.131.000 o 1.200.000.



Sin embargo, hay una forma de pagar menos en el arriendo. Lo primero que debe saber es si firmó el contrato de arriendo y no ha cumplido un año, el precio no podrá variar de inmediato, solo se aplicará un incremento si quiere renovar el plazo del arriendo.



Allí entra la fase de negociación, ya que el inquilino puede acudir al arrendatario y pedirle que ante el incremento de los precios haga un incremento por debajo del IPC del año anterior.



De igual manera, el arriendo no puede ser superior al 1% del valor del inmueble, es decir que si la vivienda cuesta un valor de $200 millones, el arriendo no puede superar los $2 millones al mes.



Cabe señalar que el arrendador puede abstenerse de realizar el incremento en el canon de arrendamiento y en caso de suceder esto debe avisar con antelación al arrendatario y de forma escrita que se hará el incremento del valor del arriendo como lo estipula la Ley 820 de 2003.