Detienen por error a figura de Los Ángeles Lakers por presunto robo

Dennis Schroder quien es uno de los jugadores más importantes de Los Ángeles Lakers ya que ha sido vital en el puesto de base, tuvo una situación muy curiosa a su salida del Crypto.com Arena tras el triunfo de los angelinos ante los San Antonio Spurs.



Y es que el base alemán, fue parado en Hollywood por un motivo extraño ya que la Policía confundió o no identificó correctamente la matrícula del vehículo del jugador y es por ello que la Policía lo acusó de que el carro era robado o tenía la matrícula cambiada.

“Vimos luces azules y pensábamos que querían pararnos. Pero luego había una voz que decía: ‘Por favor, tome la siguiente salida y deténgase’”, comentó de inicio el jugador quien en la situación estaba acompañado por un amigo.



“Alex bajó la ventanilla y me dijo ‘Nos están deteniendo’. Dije de hacer lo que digan y así no habrá problemas”. Los agentes pidieron a ambos que salieran del vehículo y que no hicieran ningún movimiento extraño. “Me quité lentamente mi Normatec para que no vean nada raro y me puse unos pantalones porque hago el tratamiento sin ellos”, añadió.



Acto Seguido, a Schroder los policías le explicaron el motivo de la detención el cual estaba asociado a un supuesto robo que coincidía con el Cadillac que el jugador tiene.



“No sabía que estaba pasando y me dijeron que el coche no era mío y que era robado. Yo les dije, que tenía que haber un error porque ese es mi carro. La matrícula era la de mi Cadillac”.



El germano también dijo que él tenía dos Cadillac y que uno de ellos lo vendió, aunque seguía siendo el propietario. De igual manera comentó que había como 30 agentes policiales en el lugar.



“Me dijeron que no sabían eso y créanme, pero al final vinieron como 30 coches de policía. Estaban armados con escopetas, pistolas y con otras armas. Parecía que era un criminal que hizo algo. Fue una locura. Nunca había visto algo así”.



Al final, tras una hora detenido en una gasolinera, el jugador se pudo ir ya que se comprobó que todo lo tenía en regla con el vehículo.