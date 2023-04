Ariana Grande pide a sus fans que no elogien su delgadez

La cantante Ariana Grande, de 29 años, pidió a sus seguidores que sean "más amables y se sientan menos cómodos" a la hora de hacer comentarios sobre su cuerpo y el de otras personas.

Las declaraciones llegan después de los comentarios que recibió en sus redes sociales sobre su aspecto.

En un vídeo de TikTok, la cantante dijo que le "prestan demasiada atención" a su cuerpo, por lo que "quería referirse" al tema.

Esto se da después de que algunos usuarios comentaran su aparente pérdida de peso.

Grande dijo que estaban comparando "mi cuerpo actual" con "la versión menos sana de mí".

"Tomaba muchos antidepresivos y bebía [alcohol] con ellos, comía mal y estaba en el punto más bajo de mi vida cuando para ustedes tenía un aspecto más saludable, pero en realidad no estaba sana", dijo la cantante.

"Sé que no debería tener que explicarlo, pero siento que tal vez el hecho de ser abierta y vulnerable aquí [signifique] que algo bueno pueda salir de esto. No lo sé. Tal vez sea el primer paso. Lo sano puede ser diferente [a lo que creemos]".

Distintos tipos de belleza

"Lo segundo que quiero decir es que nunca sabes por lo que está pasando alguien. Incluso si lo dices desde el amor y desde un lugar de cuidado, esa persona posiblemente esté trabajando en eso o tiene un equipo de apoyo que están trabajando en ello", dijo la artista.

"Nunca se sabe. Así que sean amables con los demás y con ustedes mismos".

Selena Gomez, la cantante y actriz de 30 años, también se refirió a los comentarios sobre su cuerpo. Foto: Amy Sussman

Grande les recomendó a sus seguidores que eviten hacer comentarios, incluso los "bienintencionados", sobre el aspecto "saludable, no saludable, grande, pequeño, esto, aquello, sexy, no sexy" de las personas partiendo de que "hay muchos tipos diferentes de belleza".

"Hay formas de halagar a alguien o de ignorar algo que no te gusta de la otra persona, creo que deberíamos ayudarnos entre nosotros para conseguirlo", dijo. "Deberíamos estar más seguros y mantenernos más seguros entre nosotros".

Grande, conocida por éxitos pop como One Last Time y Thank U, Next, también es actriz y protagonizará el papel de Glinda Upland en la próxima película de Wicked, basada en el musical del mismo nombre.

La cantante ha hablado de su "ansiedad" y sus problemas de salud mental más de una vez, en especial después del atentado del Manchester Arena, en el que un atacante suicida mató a 22 personas tras su concierto en mayo de 2017.

El caso de Selena Gomez

Grande no es la única estrella de cuyo cuerpo se habla a menudo.

La cantante Adele también ha expresado su descontento por los debates públicos sobre su pérdida de peso. Foto: Getty Images

El mes pasado, Selena Gomez dijo que existen distintas razones por las que el tamaño y la forma del cuerpo de una persona pueden cambiar. En su caso, por ejemplo, la medicación que toma para el lupus le hace retener líquidos.

"Solo quiero que las personas sepan que son hermosas y maravillosas", les dijo a sus seguidores de TikTok, Gomez, de 30 años.

"Y sí, tenemos días en los que tal vez nos sentimos como [basura], pero prefiero mucho más estar sana y cuidarme. Mis medicamentos son importantes y creo que me ayudan. Así que, sí, no soy una modelo, nunca lo seré".

Algunos usuarios de redes sociales denunciaron el martes la cultura del body-shaming (críticas al cuerpo) que llevaron a Grande y Gomez a expresarse sobre el tema.

"Selena Gomez y Ariana Grande no tendrían que acudir a una plataforma pública para explicar su pérdida/ganancia de peso por las críticas aberrantes", posteó una persona, y añadió: "Es despreciable, cruel e injusto, especialmente hoy día".

En 2021, la cantante británica Adele le dijo a la revista Vogue que estaba "decepcionada" por el "debate brutal" en torno a su pérdida de peso.

En esa misma época, el actor Jonah Hill, que también apareció con menos peso, urgió a sus seguidores a abstenerse de comentar su apariencia.

"Sé que tienen benas intenciones, pero con respeto les pido que no comenten sobre mi cuerpo, para bien o para mal", escribió el actor.

"Quiero amablemente hacerles saber que no ayuda y no me hace sentir bien".

