WhatsApp actualizó términos y condiciones: estos son los cambios 

Este jueves la aplicación WhatsApp le comunicó a los usuarios que actualizará sus términos y condiciones, situación que causó una infinidad de críticas alrededor del mundo.

Cada quien tiene la posibilidad de aceptar o no el cambio propuesto, pero las consecuencias para los que tengan una respuesta negativa son certeras.

¿Qué fue lo que cambió? Pues bien, WhatsApp informó que la actualización tendrá tres cuestiones puntuales: tratamiento de datos, administración y almacenamiento de mensajes, y relación con Facebook.



En este orden de ideas, la aplicación confirmó, para tranquilidad de los usuarios, que absolutamente todos los chats están encriptados y nadie podrá acceder a ellos. Ni siquiera los desarrolladores. Así mismo avisaron que no habrá publicidad alguna o banner.

En cuanto al tema criticado, WhatsApp permitirá que Facebook obtenga información de los usuarios, contactos e información del perfil, para cuestiones de publicidad, pero dicha función podrá ser bloqueada 30 días después de aceptar dicha medida.



Las críticas llegaron debido a la dudosa privacidad que puedan tener los usuarios y el hecho de no poder decidir libremente si se quiere o no dicha actualización, es decir que si alguien decide negarse a los nuevos términos y condiciones, su cuenta dejará de funcionar desde el próximo 8 de febrero. Aceptas o te vas, básicamente.