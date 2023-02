Se acabó el amor: Anuel AA terminó con Yailin ‘La más viral’

El amor entre Anuel AA y Yailin ‘la más viral’ se ha acabado. Y es que en las últimas horas, una de las parejas más famosas del mundo de la música y el entretenimiento confirmó que se terminó la relación.



Esto sucede en medio de que Yailin esté esperando su bebé con Anuel AA. De hecho, a ambos se les veía muy contentos en las fotos y además en sus publicaciones ponían mensajes emotivos sobre su hija y ambos.



No obstante, pese a que la relación parecía que marchaba bien, Anuel sorprendió a sus seguidores en el programa ‘El Gordo y la Flaca’ diciendo que ya no estaba saliendo con Yailin.

"Estoy esperando a mi hija, estoy super feliz, Yailin y yo ya no estamos juntos por cosas de la vida. Triste que está embarazada y podíamos tener una familia bajo el mismo techo, pero por cosas de la vida no estamos juntos", comentó el cantante puertorriqueño.



De igual manera, el cantante aseguró que siempre seguirá en la vida de Yailin y en la de su hija: "Siempre va a ser mi familia, es la madre de mi hija, yo la voy a apoyar en su música, que le siga metiendo mano, que siga haciendo dinero, tiene una buena oportunidad para ser una gran artista bien grande".



Por último, señaló que no volverá a hablar del tema para que no se convierta en un circo mediático.