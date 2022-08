Zambrano, embajador del Mundial en Cali, abordado por un fanático

El brasileño Vinícius Moura Galeno es un destacado atleta que compite por estos días en el Mundial Sub 20 de Atletismo que se desarrolla en Cali. El joven es fanático del colombiano Anthony Zambrano y pudo conocerlo durante el marco de esta competencia.

Vinícius Galeno corre la misma prueba que el guajiro, los 400 metros libres. Este miércoles algunas competencias no se pudieron desarrollar por la lluvia, esto motivo a que las personalidades y los atletas se encontraran en los pasillos del estadio Pascual Guerrero.



Precisamente fue ahí donde Vinicius abordó al colombiano frente a las cámaras y los medios de comunicación y le preguntó al guajiro: “¿Cuando era sub 18 cuanto tenía en los 400?”



El medallista olímpico colombiano respondió: “-46,27”.



Sin dudarlo y ante la comunicación directa con su modelo a seguir le dijo: “Yo quiero batir su récord ¿Puedo?”. Anthony, bastante cordial aseguró: “Claro, claro”. Galeano continuó: “Tengo 46 medio 8 y para mi usted es lo mejor, me gusta mucho usted, es un placer estar acá en Cali, conocerte no creo lo que está aconteciendo ahora, eres una persona muy grandiosa, continua con su trabajo, porque me inspira mucho y me da mucha felicidad estar acá con usted”.

Embajador del Mundial

Anthony es representante e invitado VIP a los campeonatos Mundiales de Cali: "Me siento feliz porque Cali me eligió como el embajador del Mundial sub 20 de Atletismo. La verdad es que es un orgullo, cuando Caterine (Ibargüen) lo fue en el 2015 dije "algún día quiero ser como ella" y lo cumplí. Cuando me encuentro con la 'negra' me dice "cumpliste tu sueño 'negro'". Y a echar para adelante, que es pa' allá", señaló Zambrano.