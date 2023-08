Andy Rivera: su padre Jhonny dio detalles de su estado de salud

Andy Rivera preocupó a sus seguidores en las últimas horas luego de publicar una foto en sus historias de Instagram en donde se le vio acostado en la cama de un hospital.



Pues bien, el cantante Jhonny Rivera, padre del cantante y quien se encontraba en Santander de Quilichao dando un concierto, decidió responder algunas preguntas sobre el delicado estado de salud de su hijo.



El también cantante señaló que Andy está muy enfermo, pero no dio detalles de la enfermedad que tiene.

Estoy un poco aburrido porque Andy está muy enfermo, está hospitalizado. No les había contado porque él es quien los ha tenido actualizados sobre su tema de salud, pero me tienen aquí loco, pues desde todos lados quieren saber cómo está él y yo prefiero esperar", comentó el artista en un vídeo.



Jhonny hizo énfasis en que estaba en un hospital y de que su condición no es del todo idónea, pero que solo hablará del tema cuando tenga autorización de su hijo. No obstante, Rivera aseguró que el motivo por el que la salud de Andy se ha visto deteriorada es por la ansiedad y la depresión que lo rodea.



Solo les puedo contar que está hospitalizado. Termino el concierto y arranco para Pereira con vuelo a Medellín y les cuento", mencionó el padre del cantante.



Vale señalar que Andy Rivera en la foto solo colocó ‘Tocó descansar’, pero no dio más información a sus seguidores que esperan noticias del artista en las próximas horas.