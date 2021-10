Andre Agassi está de luto: falleció su padre y mentor

Emmanuel Ahgassian fue un afamaso boxeador de la década de los 40 y los 50 que representó a Irán hasta en dos Juegos Olímpicos. Sin embargo pasó a la historia por convertirse en el mentor de uno de los mejores tenistas de la historia.

Su muerte se produjo la semana pasada, pero la familia tardó en comunicar la noticia. Emmanuel reprensentó a Irán en el Juegos Olímpicos de Londres 1948 y en los de Helsinki 1952.



Sus métodos como mentor con André traspasaron los límites psicológicos y atormentaron al propio Agassi, que lo reconocía en su propia autobiografía: "Papá dice que si golpeo 2.500 pelotas al día, lo haré con 17.500 a la semana y casi un millón al año. Cree en las matemáticas. Los números, dice, no mienten. Un niño que golpea un millón de pelotas al año será imbatible". Estos entrenamientos que vienen detallados en la obra Open comenzaron a los 4 años.



La presión que tenía sobre sus hombros era tal que su propio padre apostaba dinero por él en los torneos que jugaba, obligándole aún más si cabe no perder ni un solo punto: "Tras ganar a Ivanisevic en Wimbledon la final a cinco sets hablé con él y lo primero que me dijo fue que no tenía que haber perdido el cuarto set”.