Amparo Grisales habló sobre Margarita Rosa de Francisco ¿Qué dijo?

Durante el concurso ‘Yo me Llamo’ que transmite Caracol Televisión, uno de los participantes intentó imitar a la actriz y cantante Margarita Rosa de Francisco, pero la imitación no convenció a los jurados y sobre todo a la modelo colombiana, Amparo Grisales.



“Ay, pobre Margarita...No, yo no aplaudo porque me da pena con Margarita Rosa”, señaló Amparo que luego reveló detalles de su amistad con Margarita y que fue muy buena amiga de ella a pesar de que de Francisco lo haya negado en redes sociales.

“Fue mi sobrina en ‘Los Pecados de Inés de Hinojosa’ y (fuimos) muy amigas, aunque ella lo niegue, para mí la amistad es sagrada. La verdadera amistad es para toda la vida. Ella en el fondo sabe que fuimos muy amigas, yo la acompañé en momentos muy difíciles y bonitos, fui madrina de su matrimonio. Yo no sé qué pasó, algo le pasó. La sigo amando”, mencionó Amparo.



Ambas actrices hicieron parte del elenco ‘Los Pecados de Inés de Hinojosa’ una producción que muchos recuerdan porque presentó el primer beso entre dos mujeres en la televisión colombiana.



Allí, ambas crearon una amistad, que de momento, parece que se ha ido acabando con los años.



En 2021, ambas personalidades se vieron involucradas en una discusión en marco del estallido social que sufrió Colombia ese año y en donde Margarita afirmó nunca ser amiga de Amparo.



“Uno le puede decir a alguien ‘cállese’ cuando no tiene poder para hacerlo callar a la fuerza” a lo que Grisales respondió: “Entonces ‘CÁLLESE, HERMANA’. No me gusta este tipo de fuerza y menos usada cuando se tiene ‘poder’. ¡Respire, amiga! (Aunque según usted nunca lo fuimos)”.