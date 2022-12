¿Amor a la vista? Jessica Cediel tendría una nueva relación amorosa

Jessica Cediel parece que le ha dado una nueva oportunidad al amor después de mucho tiempo. Y es que tras su relación con Pipe Bueno, la cual finalizó hace unos años, otra persona le habría robado el corazón a la modelo.



Y es que parece que la presentadora estaría saliendo con el reconocido productor musical ‘Ovy on the Drums’ el cual es el actual productor de la cantante colombiana Karol G.



Los rumores sobre una supuesta relación entre ambos surgieron en las últimas horas luego de que ambos publicaran unas imágenes que serían la prueba reina de su amor.

En las imágenes se le ve a la colombiana gozando de los paisajes de Lake Tahoe, lugar donde Cediel habría pasado las festividades navideñas este año. Sin embargo, al pasar al perfil de Instagram de ‘Ovy on the Drums’, se ve el mismo paisaje por lo que es muy probable que esté pasando las navidades en el mismo sitio.



Estas fotos no son las únicas que han surgido de ambos ya que en octubre de este año se le vio a Cediel en Rancho MX, restaurante propiedad de Pipe Bueno, con el productor musical.



Más allá de la cena que tuvieron, muchos asistentes vieron que fueron muy cercanos durante toda la noche.



Otras fotos que también dan pie a los rumores son las imágenes en Egipto que tiene Cediel en su perfil y las cuales se habrían tomado durante el rodaje del video ‘Cairo’ de Karol G producido justamente por ‘Ovy on the Drums’.