Amiga de Piqué confiesa ser la mujer del vídeo en la casa de Shakira

Luego de que se hiciera viral un vídeo en donde supuestamente se comprueba la infidelidad de Gerard Piqué hacia Shakira, en las últimas horas una amiga del futbolista confirmó que la mujer que aparece es ella y no Clara Chía.



Eso fue lo que dijo Anna Tormo Mampel quien aseguró que en el metraje es ella la que cruza detrás de Piqué quien se encontraba haciendo una transmisión en vivo con el streamer español, Ibai Llanos.



“BASTA YA. Dejad de hacer el ridículo y demostrad un mínimo de profesionalidad. Desde medios a personas con muchos seguidores que no han dejado de hablar del tema. Ya se aclaró hace un mes, pero veo que no interesa que se sepa: la persona de este vídeo soy yo”, confirmó la mujer en sus redes sociales.

El vídeo tuvo bastante repercusión en redes sociales ya que los internautas fueron duros con Piqué y lo calificaron de descarado e infiel.



Por su parte, Anna aseguró que estuvo ese día en la casa de Piqué justamente a ayudarle con el tema de la transmisión en vivo ya que el exfutbolista no pudo resolver un problema técnico.



Cabe señalar que la mujer es amiga de Piqué desde hace varios años pues trabaja en la empresa del exjugador ‘Cosmos’.