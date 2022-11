American Music Awards: estos fueron los ganadores de la edición 2022

Durante la noche del domingo se llevaron a cabo los American Music Awards en el teatro Microsoft de Los Ángeles. El evento estuvo lleno de estrellas de la música y celebró las mejores actuaciones del año las cuales fueron elegidas por los fanáticos.



El puertorriqueño Bad Bunny venía como el cantante con más nominaciones (8) en las que incluía mejor artista latino masculino y álbum latino favorito. Sin embargo, la noche fue para Taylor Swift que ganó en las seis categorías en las que estaba nominada.



De esta manera, la artista norteamericana se puso como la cantante más condecorada de la historia de los AMA con 40 victorias en toda su carrera.

Por otro lado, Lionel Richie fue homenajeado durante el evento con el Icon Award por sus contribuciones a la industria de la música.



Ganadores de los AMA 2022



Artista del año: Taylor Swift



Nuevo artista del año: Dove Cameron



Colaboración del año: Elton John & Dua Lipa ‘Cold Heart – PNAU remix’



Artista pop masculino: Harry Styles



Artista pop femenina: Taylor Swift



Grupo o duo favorito: BTS



Álbum pop favorito: ‘Red (Taylor’s Version)’ - Taylor Swift



Canción pop favorita: ‘AS It Was’ - Harry Styles



Video musical favorito: ‘All Too Well’ - Taylor Swift



Artista hip hop masculino: Kendrick Lamar



Artista hip hop femenina: Nicki Minaj



Canción hip hop favorita: ‘Wait for U’ - Future ft Drake & Tems



Artista latino masculino favorito: Bad Bunny



Artista latina femenina favorita: Anitta



Canción latina favorita: ‘Dos Oruguitas’ - Sebastián Yatra