Amber Heard solicitó un nuevo juicio ante Johnny Depp

En el mes de junio en los Tribunales de Virginia, Johnny Depp consiguió ganarle el juicio de difamación a Amber Heard, actriz y expareja del actor a quien se le ordenó pagarle 10 millones de dólares en daños compensatorios y punitivos.



Mientras que Depp, debido a una contrademanda de Heard, tuvo que pagarle 2 millones de dólares a su expareja.



Sin embargo, meses después de perder el juicio, presentó una notificación de apelación al veredicto mientras que Depp hizo lo mismo por su parte.

No obstante, la historia no acaba acá ya que Heard según información del ‘New York Post’ solicitó la revocación de la decisión o un juicio completamente nuevo, argumentando la exclusión de las notas de terapia, en las que informó haber sido abusada por Depp, las cuales fueron descartadas por la jueza Penney Azcarate.



En el documento escrito el 23 de noviembre, los abogados de la actriz escriben que el tribunal: “evitó indebidamente que el jurado considerara varios casos en los que Heard denunció el abuso de Depp a un profesional médico”, una declaración recogida por el medio estadounidense.



“Si no se revierte, la exclusión del tribunal de primera instancia de los informes contemporáneos de abuso doméstico a los profesionales médicos hará que sea más difícil para otras víctimas de abuso probar las acusaciones de abuso y probablemente las disuadirá de presentarse”, añade el documento.



De igual forma, el equipo de Heard argumentó que el juicio debió hacerse en California y no en Virginia, donde el Washington Post alberga sus servidores. Ese medio fue el encargado de publicar el vídeo en donde presuntamente Heard sufrió de abuso doméstico por parte de Depp.



Por su parte, los abogados de Depp también presentaron una apelación caso diciendo que el cargo de difamación a Heard es erróneo y que no debe pagar los 2 millones de dólares.



Por el momento, ambas peticiones serán revisadas por un grupo de jueces que se encargarán de citar a ambas parte a un nuevo juicio o a desestimar las solicitudes.